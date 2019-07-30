النيابة تستمع لأقوال الجيران وتتحفظ على أدوات تعذيب طفلة العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

استمعت النيابة العامة بشمال الجيزة، لأقوال عدد من جيران المتهم بقتل طفلة عشيقته في العجوزة، بسبب إزعاجها له، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وأجرى رجال المعمل الجنائي معاينة للمكان الذي شهد الجريمة، وأمرت النيابة بالتحفظ على عصى خشبية، وأدوات استخدمها المتهم في الاعتداء بالضرب على الفتاة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

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تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغًا يفيد وصول طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات إلى المستشفى جثة هامدة ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

بإجراء التحريات تبين للمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن عشيق والدة الطفلة وراء الاعتداء بالضرب على المجني عليها، مما أسفر عن مقتلها.

وألقى الرائدان أحمد لاشين وأحمد عادل القبض على المتهم، وعشيقته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.