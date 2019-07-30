بالفيديو.. رحلة سقوط عصابة "بابا وماما" لتزوير المستندات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داخل قسم شرطة الأزبكية تمكن ضباط وحدة المباحث بعد تقنين الإجراءات من الإيقاع بتشكيل عصابى تخصص في تزوير وترويج المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

البداية كانت بضبط أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه في 6 أحكام فى قضايا "شيكات وتبديد"، وزوجته، والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى إحدى القضايا، وبحيازتهما بندقية خرطوش، 12 خطابا منسوب صدورهم لعدد من الجهات الحكومية مزيلين بأكلاشيهات تابعة لذات الجهات، 6 توكيلات صادرة من أحد الأشخاص لآخر (مزورين).

اعترف الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وحيازتهما لباقى المضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع شخص مقيم بمحافظة الشرقية سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم قضية "مخدرات"، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "تزوير" والمقضي عليه فيها بالسجن 10 سنوات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته رخصة قيادة، كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية مثبت به صورته باسم مغاير، 5 توكيلات منسوب صدورها لمكاتب توثيق مختلفة صادره من عدد من الأشخاص (مزورين).

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بمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها واعترف بتحصله على المضبوطات من مسجل خطر "سرقات عامة" مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه في 9 قضايا أخرهم قضية "سرقة متنوعة" ومطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام بقضايا "سرقة تيار كهربائى، ضرب، تبوير أرض".

استهدفت القوات محل إقامته وأمكن ضبطه وعُثر بمسكنه على 20 بصمة خاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة "مقلدين"، 6 مطبوعات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة، و17 بصمة أكلاشيه منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة.

وأقر المتهم باصطناع الأختام والأكلاشيهات بقصد تزوير المستندات الرسمية والحكومية، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين.