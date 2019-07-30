تأجيل دعوى وقف اتفاقية دخول اللاجئين إلى مصر لـ ٢٦ أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، والتي يطالب فيها بوقف الاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، ومنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية لجلسة ٢٦ أكتوبر المقبل.

اختصمت الدعوى رقم ٤٤٥٩ لسنة ٧١ قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

وذكرت الدعوى أن مصر وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة على إيواء اللاجئين، وأن تلك الاتفاقية الدولية أضرت بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.

وأضافت أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى إلى نزوح اللاجئين وتزايد أعدادهم؛ ومن ثم أدوا إلى ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها، فضلًا عن كونهم عبئًا على الاقتصاد المصري.