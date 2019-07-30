محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: بحفاوة وترحاب كان استقبال مسؤولي بعثة حج القرعة لأفواج الحجيج القادمة من المدينة المنورة، وتسكينهم بـ22 فندقا بمكة المكرمة. واختيرت الفنادق بعناية لتكون على مقربة من المسجد الحرام، وإن لم تكن فقد تم تخصيص حافلات لتقلهم إليه. ضباط وأفراد البعثة سابقوا الزمن لإنهاء إجراءات تسكين الحجاج فى غرفهم من خلال نظام تسكين إلكترونى، الذي يستلزم 15 دقيقة فقط، إضافة إلى مساعدة كبار السن للوصول إلى أماكن إقامتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلال 15 دقيقة.. تسكين حجاج القرعة في 22 فندقا بمكة المكرمة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.