أخبار مصر | "البعثة الطبية للحج" تقدم خدماتها الوقائية والتوعوية لـ15049 حاجا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البعثة الطبية للحج" تقدم خدماتها الوقائية والتوعوية لـ15049 حاجا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت البعثة الطبية للحج عن تقديم خدماتها التثقيفية والتوعوية للوقاية من الأمراض المعدية لـ15049 حاجا مصريا، من خلال تنفيذ 350 ندوة توعوية، و1033 زيارة لغرف الحجاج بمقر إقامتهم، بهدف رفع وعيهم الصحي خلال موسم الحج، لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية، وذلك منذ بداية عمل البعثة وحتى مساء اليوم.

وأشار مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، والدكتور هشام مسعود، رئيس شعبة مكة، وفريق من الطب الوقائي، قاموا مساء اليوم، بتنفيذ ندوة توعوية وتثقيفية لعدد من الحجاج بمقر إقامتهم بأحد المساجد، مؤكدا أن جميع الحجاج اشادوا بالخدمات الطبية والوقائية المقدمة لهم.

وأوضح الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أن الفريق الوقائي يقوم يوميا بنشر الوعي الصحي لدي الحجاج المصريين، من خلال توعيتهم بالأمراض المعدية للوقاية منها خلال موسم الحج، من خلال تنفيذ الندوات والزيارات لغرف الحجاج المصريين، مشيرا إلى أنه يتم توعيتهم بضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية، واتباع الطرق الصحيحة لحفظ الغذاء، وطرق تجنب الإصابة بضربات الشمس، وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية للوقاية منها.

وأشار "ضاحي" إلي أنه يتم خلال الندوات التوعوية توزيع مطويات وكتيبات إرشادية، فضلا عن توزيع "ماسكات" على الحجاج، لافتا إلى أنه يتم التأكيد عليهم عند الشعور بأي أعراض مرضية أن يتوجهوا مباشرة إلى عيادات البعثة الطبية للحج المتواجدة بمقر إقامتهم والتى تعمل على مدار الـ24 ساعة.

ولفت "ضاحي" إلي أنه تم اليوم تنفيذ 40 ندوة توعوية وتثقيفية، وإجراء 121 زيارة لغرف الحجاج، لتوعيتهم للوقاية من الأمراض المعدية، مشيرا إلى استفادة 1748 حاجا مصريا بتلك الخدمات الوقائية.