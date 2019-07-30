أخبار مصر | عودة حركة مرور السيارات لطبيعتها أعلى الطريق الدائري بالبراجيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة حركة مرور السيارات لطبيعتها أعلى الطريق الدائري بالبراجيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حركة مرور السيارات لطبيعتها أعلى الطريق الدائري بالبراجيل، بعد توقفها أكثر من 4 ساعات، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالصابون.

حيث استعان رجال مرور الجيزة، بأوناش ولودرات وسيارات شفط، لرفع آثار انقلاب سيارة نقل محملة بالصابون، أعلى الطريق الدائري.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات المرور، إخطارا من المتابعة الميدانية بشأن وقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري، وانقلاب سيارة نقل فنطاس محملة بالصابون السائل بمنطقة البراجيل، باتجاه المرج؛ مما أدى إلى سقوط الحمولة على الأرض.

وتم الدفع بالخدمات المرورية وإغلاق الطريق للحفاظ على قائدي السيارات، ورفع آثار انقلاب السيارة، ونشر الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير وإعادة الحركة إلى طبيعتها.