أخبار مصر | حزب الوفد يصدر بيانًا تفصيليًا حول أزمة النائب كريم ثابت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الوفد يصدر بيانًا تفصيليًا حول أزمة النائب كريم ثابت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر حزب الوفد بيانًا ردًا على ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود مُذكرة من النائب كريم ثابت، عضو مجلس النواب، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ضد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد.

من جانبه، أكد النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، أنه سبق وأن قام النائب كريم ثابت بتاريخ 24 يوليو، بالتطاول في أحد الاجتماعات العامة على حزب الوفد، ووصفه بالحزب الفاشل، موجهًا الاتهام لقيادات الحزب ومؤسساته بالفشل، مُشيرًا إلى أن ما قاله عضو مجلس النواب مسجل بالصوت والصورة، بمقر إحدى الجهات الرقابية الهامة، مشددًا على أن حزب الوفد يرفض المساس بمؤسساته العريقة صاحبة النضال الوطني الكبير والمشرف لخدمة الوطن والمواطنين والتي تمتد لأكثر من مائة عام.

وأضاف سكرتير عام الحزب، أنه قد نما إلى علم جريدة الوفد ما أتى به النائب كريم ثابت من أقوال في مؤتمر عام وتعديه على حزب الوفد وقياداته واتهامه باتهامات غير حقيقية، فقامت جريدة الوفد بالرد على النائب من باب المسؤولية في الدفاع عن الحزب وقياداته، مؤكدًا أن هذا الأمر يتعلق بشد وجذب بين النائب والجريدة، وأن رئيس الحزب، بصفته رئيس مجلس إدارة الجريدة لا دخل له بالسياسة التحريرية، وأنها مسئولية مباشرة لرئيس التحرير وفقًا للقانون، ولا يفترض علم رئيس مجلس إدارة الجريدة بها، مُشيرًا إلى أنه من حق الوفد ورئيسه الرجوع على كل من يُسيء إليه أيًا كان بالمساءلة القانونية، سواء كانت جنائية أو مدنية.