أخبار مصر | العبد يناشد الرئيس بتبني مبادرة مصر في قلب إفريقيا لتصدير الأدوية البيطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العبد يناشد الرئيس بتبني مبادرة مصر في قلب إفريقيا لتصدير الأدوية البيطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الأدوية والشركات بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بالاشتراك مع الغرفة التجارية الاجتماع التحضيرى الثانى، لتفعيل الإجراءات وتسريع الخطوات فى مبادرة تصدير الأدوية البيطرية والأعلاف والمستلزمات الطبية والمزارع وفتح أسواق فى أفريقيا، وتدشين المؤتمر العربى – الأفريقى لتصدير الأدوية البيطرية واضافات الاعلاف ومستلزمات مزراع الدواجن.

أوضح الدكتور يوسف العبد – عضو مجلس النقابة العامة للاطباء البيطريين ومقرر لجنة الأدوية والشركات – ان الاجتماع الثانى يشهد تطورات جديدة باستجابة من الجهات المسئولة والتواصل مع لجان المبادرة للتعرف على شكل المبادرة وآلية التنفيذ، وتم التواصل مع المسئولين عن معرض اجرينا وأبدوا استعدادهم للمساعدة فى نجاح المؤتمر وتخصيص مكان بالمعرض لأعضاء المبادرة لاتاحة المساحة والوقت لاعضاء المبادرة لعرض افكارهم على الزائرين من الدول العربية والافريقية والشركات المشتركة فى المعرض لانجاح مبادرة تصدير الدواء البيطرى واضافات الأعلاف ومستلزمات الدواجن لأفريقيا.

ناشد العبد الرئيس السيسى بتبنى هذه المبادرة المهمة والتى تفتح آفاق التصدير لقطاع جديد ومهم وهو الأدوية البيطرية واضافات الاعلاف ومستلزمات المزارع، من منظور ريادة مصر ورئاستها للاتحاد الافريقى هذ العام، كما ان انفتاح مصر على الاسواق الافريقية يقوى الصناعة ويوفر العملة الصعبة ويفتح مجال العمل للشباب، وتنفيذا لاتفاقية النيجر للتجارة الحرة مع افريقيا، كما ان اغلبية اصحاب الشركات والعاملين بهذا القطاع من الشباب المصرى والذى يلقى دعما كبيرا من السيد الرئيس وهو ما نلمسه فى مؤتمر الشباب.

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ونوه العبد إلى ان هناك صعوبات تواجه تصدير الدواء البيطرى لافريقيا منها عدم وجود فروع للبنوك المصرية ونظام تأمينى، كما تحتل مصر رقم 34 للمواردين للادوية البيطرية لافريقيا بواقع 5.% فى حين ان الدواء المصرى له تنافسية كبيرة ويستطيع ان يكون الأول فى افريقيا، وعدم وجود قاعدة معلومات للشركات المصرية فى السفارات المصرية فى افريقيا أو فى الأسواق الافريقية عامة والمؤتمر ونجاح المبادرة تفتح الاسواق الافريقية للشركات المصرية.

أشار دكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اللجنة الفنية لمبادرة تصدير الأدوية البيطرية لأفريقيا – أن أهم آليات اللجنة الفنية لمبادرة التصدير لافريقيا، هى التواصل مع الملحقين التجاريين فى السفارات المصرية فى دول افريقيا لتسجيل شركات الادوية البيطرية واضافات الاعلاف ومسلتزمات مزارع الدواجن ومنتجاتها، وحضور المؤتمرات والفاعليات هناك، ايضا التواصل مع الوزارات المعنية بعملية التصدير وصناعة الدواء البيطرى مثل وزارة التخطيط والصحة والجمارك ممثلة فى المالية.

أكد على ان أهم الخطوات التى تسعى فيها اللجنة الفنية هى تدشين لجنة عليا لتصدير الدواء البيطرى، تضم بين أعضائها ممثلين للوزارات المعنية، تتواصل هذه اللجنة مع الشركات المصرية والسفارات المصرية فى افريقيا والأسواق الافريقية لتوفير الوقت والجهد والتكاليف وتنعقد اسبوعيا وتحت تحت رعاية أو رئاسة رئيس الوزاراء، ووضع اجندة للمبادرة لاتخاذ الاجراءات العملية.