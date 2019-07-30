أخبار مصر | وزيرا الطيران والسياحة يتابعان سفر ضيوف الرحمن بمطار القاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الطيران والسياحة يتابعان سفر ضيوف الرحمن بمطار القاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، عقب عودتهما من مراسم افتتاح أعمال تطوير مبنى الركاب رقم (٢)، بمطار الغردقة الدولى، مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة المخصص لرحلات الشركة الوطنية مصر للطيران إلى كل من جدة والمدينة المنورة وذلك؛ لمتابعة إجراءات سفر ضيوف الرحمن الى الأراضى المقدسة من حجاج قرعة وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة.

وخلال الجولة تفقد الوزيران كاونترات الجوزات ومكتب الخدمات والعلاقات العامة و تابعا انسيابية حركة سفر الحجاج والخدمات المقدمة لهم ومودعيهم خارج الصالة فى ضوء التنسيق بين الوزارات المعنية خلال موسم الحج لهذا العام .

كما حرصا على الاستماع إلى بعض الحجاج والاطمئنان على مستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهم، كما تفقدا الخيمة المكيفة الخاصة بالمودعين.

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وتأكدا من التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمطار للوصول إلى أفضل السبل التى تيسر على الحجاج رحلتهم دون مشقة وتذليل كافة العقبات وتقديم أرقى الخدمات والتسهيلات لهم وتوفير أعلى درجات السلامة والرعاية الشاملة وبخاصة كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم والمساندة لجميع الحجاج من خلال الرد على جميع استفساراتهم.

أوضح المصرى أن وزارة الطيران وجميع شركاتها تسخر كافة الإمكانيات والموارد والطاقات والتجهيزات لخدمة وراحة ورعاية الحجيج وتمكينهم من أداء الفريضة بيسر وطمأنينة.

كما أشادت وزيرة السياحة بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين من ضيوف الرحمن وأعربت عن تقديرها لما بذلته وزارة الطيران المدنى من جهود كبيره فى خدمة الحجاج ونقل أكثر من 10 آلاف حاجا من حجاج السياحة.

وفي ختام الجولة أكد الوزيران على العمل المشترك والتنسيق الكامل بين قطاعي الطيران والسياحة خلال موسم الحج هذا العام للخروج بالموسم بالشكل الأمثل و اللائق بحجاج بيت الله الحرام.