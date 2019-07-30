أخبار مصر | فرحة حجاج القرعة فور وصولهم لفنادق مكة المكرمة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرحة حجاج القرعة فور وصولهم لفنادق مكة المكرمة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر حجاج القرعة، عن فرحتهم الشديدة، بعدما تم تسكينهم بمجموعة من الفنادق بمكة المكرمة عقب قدومهم من المدينة المنورة.

وأنهي ضباط وأفراد بعثة حج وزارة الداخلية، إجراءات تسكين الحجاج في غرفهم من خلال نظام تسكين إلكتروني، كما قاموا بمساعدة كبار السن للوصول إلى أماكن إقامتهم، حيث تحرص وزارة الداخلية على توفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن هذا العام، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.