شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي مخاطبًا المصريين: «إحنا بقينا في وضع تاني خالص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية: «الدولة تعرضت لثورتين في 3 سنوات، وبعد 5 سنين، بفضل ربنا وبفضل شعب مصر وتضحياته، إحنا بقينا في وضع تاني خالص».

وأضاف: «إحنا كنا في وضع تاني خالص، دولة كانت على وشك الانهيار، كان لابد من إعادة بناء الثقة في المصريين، على أنهم قادرون على تحقيق مستقبل أفضل».

وتابع: «كل الزملاء في نوفمبر 2016، كان متحسبّين جدًا من رد الفعل، كانوا خايفين، لو حصل حاجة، بلدنا تدمر، لكن أنا قولتلهم (الحكومة تجهز، لو الشعب رفض، تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض، هعمل انتخابات رئاسية مبكرة، وهسلّم البلد لحد تاني)، يا نبني بلد مظبوط، يا نسيبها ونمشي».

وأردف: «لما بقول أنا شديد العرفان بجميلكم يا مصريين، رد فعلكم على الإصلاح الاقتصادي، كان محل تقدير شديد ليّا، تحملكم شرف ليا».

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ووجّه السيسي كلمته لشباب «المحاكاة»، قائلاً: «يلاّ عشان تستلموا مننا».

وعن سؤال «هل يشعر الشعب بالإنجازات؟»، قال السيسي: «كل إنسان شغّال في مشروعات البنية التحتية، بيرجع يكلم أهله عن اللى بيحصل، فهو أداة إعلامية صغيرة، حتى لو كان في تحفّظ على الرسالة الإعلامية، لكن عاوز أقول في تطوّر حصل في الإعلام، مبقاش التليفزيون والراديو هو الوسيلة الواحدة اللى بتوصل رسائل للناس».

وأضاف السيسي: «الدكتور لو ساب المريض، وبص للي بيزعقوا، المريض هيموت، لكن الدكتور ضروري يبقى عارف إيه اللى حايعمله».

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما يشهد غدا، الأربعاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» ثم جلسة «اسأل الرئيس» التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.