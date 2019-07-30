شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: المواطن يشعر بثمار التحسن الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن المواطن يشعر بثمار التحسن الاقتصادي، مستدلا بعدم انقطاع التيار الكهربائي، وتوافر أسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى حل مشكلة الإسكان.

وأشار «مدبولي»، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنه تم حل أزمة 200 ألف أسرة كانوا يقطنون العشوائيات، وكانوا موضع معايرة لمصر.

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وأضاف أن شعور المواطن بأن هناك أملا هو ما يجعله يتحمل، حيث إنه عند سؤال المواطن عن الوضع يؤكد أن الوضع يتحسن.

قال إن تعميق التصنيع المحلي وقطاع الصناعة بشكل عام كان من أول توجيهات الرئيس السيسي للحكومة.

وأشار «مدبولي» إلى أنهم توجهوا لإنشاء تجمعات صناعية بهدف توفير فرص عمل للشباب الصغير، والذي بدوره سيوفر فرص عمل وعملة أجنبية.

وأضاف أنهم يعملون على توفير أراضٍ صناعية بسعر موحد للمستثمرين مما سيساهم في انتعاش الوضع الصناعي.