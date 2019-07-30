شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسة»: مؤتمرات الشباب تجربة رائدة مصرية خالصة لها صدى دولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤتمرات الشباب تجربة رائدة مصرية خالصة بدأت منذ عامين، وأصبح لها صدى دوليا بشكل كبير، موضحا أن مؤتمرات الشباب لاقت ترحابا واسعا من الأمم المتحدة بجنيف.

وأضاف «راضي» أن مؤتمرات الشباب تعتبر منصة جديدة تواكب العصر بين الحكومة والشباب المصري، وأن مؤتمر الشباب الحالي هو السابع خلال العامين الماضيين، والمحاور الرئاسية مختلفة منها مبادرة حياة كريمة بالاهتمام بالقرى الأكثر فقرا بالاشتراك مع مجلس الوزراء والتضامن والمجتمع المدني.

وأشار إلى أن هناك برامج لمشروعات متناهية الصغر لفتح مجال العمل وزيادة دخل الأسر، فضلا عن تعميق الشراكة القائمة بين الحكومة والمجتمع المدني والمحليات.