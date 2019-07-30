شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم في الدعاوى ضد وزير التعليم من أولياء أمور «ثانوية بيلا» 8 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدّدت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد رمضان، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، جلسة 8 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم في الدعاوى القضائية المقامة من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ببيلا، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين.

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وكان المحامون، أحمد جاد الرب وعلاء عبدالرازق ومحمد اليماني، وآخرون، أقاموا عددًا من الدعاوى القضائية، وكلاء عن أولياء أمور طلاب مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا، لوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والخاص بطلاب هذه المدرسة، التي ألغيت فيها نتيجة عدد من المواد واعتبارها مادة رسوب لـ 393 طالبًا، هم إجمالي طلاب اللجنة المذكورة.

وطالب مقيمو الدعاوى القضائية، إلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار، لمخالفة القرار المطعون فيه والقرارات المنظمة لنظام التعليم وقواعد وحقوق الطلاب الملغى نتيجتهم ومخالفة القرار للواقع والحقيقة وانحراف جهة الإدارة بالقرار وإساءة استعمال سلطتها والتعسف الضار بحقوق الطلاب.

وطالب الطاعنون وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمطعون فيه والصادر من جهة الإدارة فيما يتضمنه من إلغاء نتيجة بعض المواد، ومنح الطلاب درجتهم الكاملة طبقًا لإجاباتهم واعتبارهم ناجحين في العام الدراسي 2018م / 2019م، وما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلانه.