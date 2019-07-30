شكرا لقرائتكم خبر عن «فائق» يشيد بالجهود المصرية مع المجتمع للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، على أهمية التعاون الدولي والعمل المتعدد الأطراف للحد من ظاهرة الإتجار بالبشر.

وأشاد فائق، في بيان، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر بالجهود المصرية الرامية وتجاوبها مع المجتمع الدولي، من أجل مواجهة هذه الظاهرة، مشيرًا في هذا الصدد إلى المشروعات التنموية التي أقامتها الدولة في محافظة كفر الشيخ، كنموذج يحتذى به لمواجهة ومكافحة الإتجار بالبشر.

وشدّد على أن أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة تشمل غايات واضحة لمنع الاستغلال والانتهاك والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والأطفال، والقضاء على السخرة وعمل الأطفال.