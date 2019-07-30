شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: مصر بدأت الإصلاح الاقتصادي الحقيقي من أقل من 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر بدأت الإصلاح الاقتصادي الحقيقي من أقل من 3 سنوات، وهى مدة قصيرة جدًا لدولة بحجم مصر.
وأشار «السعيد»، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن الدولة قررت أن تجري عملية، ولا تتبع طريق المسكنات.
وأوضحت أن الدولة المصرية أحدثت قدرًا كبيرًا من الموازنات بين العمل على خفض الدين وتوفير فرص عمل حيث تم توفير 900 ألف فرصة عمل.
وذكرت أن بحث الدخل والإنفاق يكون ميداني يدل على أن هناك 4% زيادة في معدل الفقر ولكن ذلك كان خلال فترة قصيرة بعد بدء تطبيق الإصلاح الاقتصادي.
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