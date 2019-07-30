شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال الأعمال»: مصر شريك استراتيجي للصين في مبادرة «الحزام والطرق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس على عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر شريك استراتيجي للصين في مشروع الحزام والطريق والذي تولي الجمعية اهتماماً كبيراً به خاصة وأنه من أكبر المشروعات التي ستحدث نقلة نوعية في العلاقات المصرية الصينية على المستوى التجاري والاستثماري.

وأضاف «عيسى»، في كلمته بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني، الذي نظمته سفارة الصين بالقاهرة الأحد الماضي، أن الاقتصاد المصري يمتاز بالكثير من الامكانات كاقتصاد واعد وصاعد يعزز من مشاركة مصر في نجاح مبادرة الحزام والطريق.

وقال إن جمعية رجال الأعمال المصريين تتطلع لاحداث نقلة نوعية في العلاقات بين الطرفين في ظل التحسن الملحوظ للاقتصاد المصري، مضيفاً أنه إيمانًا بأهمية التعاون مع الصين تم إنشاء لجنة بالجمعية لتنمية العلاقات المصرية الصينية بالاضافة إلى ما تتمتع به الجمعية من شبكة علاقات دولية مع 20 جمعية صينية منها المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية.

وأكد أن الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي تضفي بعدًا هامًا وشراكات هائلة مع مبادرة الحزام والطريق لتحقيق التنمية المستدامة.

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وأشار «عيسى» إلى أن الشركات الصينية في مصر شهدت تطورا ملحوظا ووصلت إلى 1200 شركة صينية ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة تعمل بالسوق المحلية، مشيراً إلى أن شركات المقاولات الصينية تقوم حالياً بتنفيذ أعلى برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة بنجاح تام، بالإضافة إلى الكثير من مشروعات البنية التحتية، وهو ما يعزز من دخول مزيد من الاستثمارات الصينية لمصر خلال الفترة المقبلة.

وقال السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشانغ إن الاستثمارات الصينية في مصر بلغت 7 مليارات دولار وساهمت في توفير نحو 40 ألف فرصة عمل وتمتلك أكثر من 1400 شركة صينية استثمارات أو تساهم في مشروعات في مصر.

وأضاف «لياو» في كلمة خلال المنتدى أن مصر تعد من أوائل الدول التي أعلنت مشاركتها في مبادرة «الحزام والطريق»، خاصة أن المبادرة تساهم في تنمية التجارة والاستثمار في مصر.

وبحسب إحصائيات الجمارك الصينية، وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 13.8 مليار دولار في عام 2018، بزيادة 27.7% على أساس سنوي.

وأشار إلى أن هناك إنجازات كبيرة للتعاون بين مصر والصين، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة وإقامة المنطقة التعاونية، لافتا إلى وجود اهتمام كبير من جانب الشركات الصينية سواء من القطاع العام أو الخاص للاستثمار في مصر في مختلف المجالات.

ونوه بأهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة الصينية، التي تعد جزءا لا يتجزأ من الاستثمارات الصينية وتوفر منتجات عالية الجودة، في تلبية الاحتياجات المتنوعة للسوق المصرية وتصدير المنتجات إلى الأسواق الأخرى.