شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر تتحدث عن نفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "مصر تتحدث عن نفسها" ترصد الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة.. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. مصر تتحدث عن نفسها.. الرئيس السيسي يفتتح النسخة السابعة للمؤتمر الوطنى للشباب.. مئات النماذج البارزة يضيئون العاصمة الإدارية.. بقصص النجاح والتحدى والإنجاز فى كل المجالات مصر تتحدث عن نفسها.. الرئيس السيسي يفتتح النسخة السابعة للمؤتمر الوطنى للشباب.. مئات النماذج البارزة يضيئون العاصمة الإدارية.. بقصص النجاح والتحدى والإنجاز فى كل المجالات هديل.. أمل مصر فى ذراع الرئيس.. السيسى يصعد المسرح احتفاء بموهبة من ذوى الاحتياجات الخاصة Advertisements الرئيس: مؤمنون بالحلم ولن نحيد عن تحقيقه.. كل التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز والعرفان لجميل الشعب المصرى.. "ولكل ما تحقق من خلالكم فى الخمس سنوات اللى فاتت" الرئيس: مؤمنون بالحلم ولن نحيد عن تحقيقه.. كل التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز والعرفان لجميل الشعب المصرى.. "ولكل ما تحقق من خلالكم فى الخمس سنوات اللى فاتت" السيسي: نثق فى شباب أمتنا المتحمس وبهم "تحيا مصر".. نوقن أن الحوار هو أهم السبل نحو بناء الوطن وصناعة الغد الواعد والمستقبل المشرق.. ابتسامات الأمل ودموع البهجة والتأثر عنوان الجلسة الافتتاحية فيلم "بطل كل يوم" يستعرض قصصا مدهشة للشباب.. وكارمن سليمان و"بلاك تيما" يزينان اليوم بالموسيقى والفن والجمال فيلم "بطل كل يوم" يستعرض قصصا مدهشة للشباب.. وكارمن سليمان و"بلاك تيما" يزينان اليوم بالموسيقى والفن والجمال رسمياً.. تدشين مبادرة حياة كريمة فى مؤتمر الشباب.. المبادرة ترتكز على رؤية استراتيجية لتوحيد جهود الدولة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى ملف مكافحة الفقر



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365: مصر تتحدث عن نفسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.