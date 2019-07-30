شكرا لقرائتكم خبر عن دهب بمؤتمر الشباب:" متحطش إيدك على خدك وتطلب من أهلك يصرفوا عليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت منال مصطفى الشهيرة بـ "دهب" صاحبة عربية الكبدة بوسط البلد، عن فرحتها بتواجدها فى المؤتمر الوطنى السابع للشباب بالعاصمة الإدارية، قائلة :" أحساس جميل أنك تتكرم من رئيس دولتك، وأن بلدك تحس باللي عملته".

وأضافت:"عندي يقين بالله إني هحقق حلمي بفضل دعوة أمي وأصحابي وأهلي".

ووجهت رسائل للشباب خلال تواجدها فى المؤتمر الوطنى السابع للشباب بعاصمة الإدارية، قائلة:" رسالتى نغير شوية افكار وثقافة ونرضي بالمتاح حاليا والامكانيات البسيطة".

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وأضافت "دهب": من منطلق تجربتي لما تركت البكالوريوس ووقفت فى قهوة بلدى ولبست هدوم من الوكالة علشان اقف أخدم على ناس" موضحه أن هناك تحديات وعقبات كثيرة وجهاتها لكن فى النهاية توج مجهودها".

وتابعت : احساسك وانت بتكتشف نفسك اثناء مرحلت التعب والشقي والبحث عن الذات رهيب وربنا فى الاخر هيكرمك ، قائلة :" متحطش إيدك على خدك وتطلب من أبوك وأمك يصرفوا عليك حرام وكتير على الناس "

كما وجهت "دهب" رسالة للشباب قائلة:" اتقي الله فى ابوك وامك ربنا هينورلك طريقك".