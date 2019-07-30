شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط :مصر بدأت عملية الإصلاح الاقتصادى منذ نوفمبر 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن مصر بدأت عملية الإصلاح الاقتصادى منذ نوفمبر 2016، وهذه الفترة قصيرة جدًا فى إطار الإصلاح الاقتصادى فى بلد كبير مثل مصر، مؤكدة : "لا يوجد إصلاح حقيقى بدون تكلفة".

واستعرضت "السعيد" خلال كلمتها، بالمؤتمر الوطنى السابع للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى "العاصمة الإدارية الجديدة"، نتائج برنامج الإصلاح، مؤكدة أن مصر خلال تلك الفترة قدمت أكبر حزمة من الحماية الاجتماعية فى تاريخها.

وذكرت السعيد ، أن الدولة وفرت 900 ألف فرصة عمل سنويًا، مع تخفيض عجز الموازنة والدين العام ، وزيادة الاستثمار، كما انخفض مؤشر البطالة لـ 8.01% لأول مرة منذ 11 عامًا.

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ينعقد المؤتمر الوطنى السابع للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى "العاصمة الإدارية الجديدة"، بحضور 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، يمثلون كل فئات الشباب المصرى "شباب الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب من المبدعين والمبتكرين، وشباب تم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكترونى"، وبحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وسفراء دول الاتحاد الأفريقى فى حضور رجال الدولة المصرية.