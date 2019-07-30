شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الحكومة تقدر جيدًا ردود فعل المواطنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الحكومة تقدر جيدًا ردود أفعال المواطنين، وقد يكون هذا التقدير سببًا في عدم التحرك.
وأشار «السيسي»، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، إلى أن الأجهزة الأمنية تكون دائمًا في صف المواطن.
وأضاف أن الدولة تدرس موضوعات كثيرة وكلما زادت قدرة الدولة على التنبؤ بالأحداث لا يكون للأزمات تأثير كبير.
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