شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن «صنّاع الكوميكس»: رغم سخريتهم يتحملون الظروف بعد رفع الدعم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تحرص على متابعة ردود أفعال الناس على القرارات الاقتصادية الصعبة ومنها رفع الدعم عن الوقود.
وأضاف خلال كلمته باليوم الأول من فعاليات مؤتمر الشباب السابع «ابدع انطلق»، بالعاصمة الإدارية الجديدة: «أي حكومة تتعامل مع قضايا شديدة الأهمية تضع في اعتبارها رد الفعل»، متابعا: «مش معقول أعمل إجراءات قاسية ولا أهتم بردود فعل الناس».
وأوضح الرئيس السيسي أن ردود الأفعال قد يتسبب في خسارة نتائج القرارات، قائلا: «مشكلة كبيرة أن تتحرك كتل بشرية بشكل معين.. وكنا دايما بنقول يا ترى رد فعل الناس إيه»، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تتخذ صف الرأي العام بعد أي قرار.
وتعليقًا على عرض مجموعة من «الكوميكسات» في مؤتمر الشباب السابع، والتي تسخر من قرار الحكومة رفع الدعم، قال: «رغم سخرية أصحاب الكوميكس من القرارات إلا أنهم ساكتون ويتحملون الظروف».
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