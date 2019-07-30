شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسي يشيد بجلسة «اسأل الرئيس»: كسرت الحواجز بين الشعب ورأس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن مؤتمرات الشباب أثبتت نجاحها في مساندة الشباب، وفتح باب التاوصل مع الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية: «تم تقديم مؤتمرات الشباب بشكل مهني ومحترم.. خاصة لإقامته في العاصمة الإدارية»، متابعًا: «الرئيس السيسي فتح الباب أمام الشباب المصري والإفريقي».

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وأشاد أستاذ العلوم السياسية بجلسة «اسأل الرئيس»، التي تفتح المجال للتواصل مع رئيس الدولة بشكل مباشر ودون أي حواجز، والرئيس يستقبلها بكل حب وترحاب.

وأوضح سنجر أن العاصمة الإدارية منارة كبيرة، مؤهلة ببنية تحتية تستطيع أن تقدم الكثير من التسهيلات لدفع عجلة الاستثمارات، متابعا: «الرئيس اتخذ قرار الإصلاح الاقتصادي بكل شجاعة، وتردد الكثير من صناع القرار في اتخاذه».

وتقام فعاليات مؤتمر الشباب على مدار يومين، متتاليين، حيث يشهد اليوم الأول نموذج محاكاة للدولة المصرية، وتختتم فعالياته في تمام العاشرة مساء، بينما تبدأ فعاليات اليوم الثاني بحفل تخرج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي، ثم المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، مرورا بجلسة «اسأل الرئيس» في تمام السادسة مساءً.