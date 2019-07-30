شكرا لقرائتكم خبر عن «باخوميوس» يرأس قداس عيد الشهيدة مارينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد استشهاد القديسة مارينا، صباح الثلاثاء، بحضور عدد من الاحبار على رأسهم الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والساحل الشمالي والخمس مدن الغربية.

وقال محسن جورج، عضو المجلس القبطى الملى التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، أن الأنبا باخوميوس ترأس صلاة القداس الالهى بمناسبة الاحتفال حيث شاركه عدد كبير من الآباء الكهنة وبحضور جمع غفير من الشعب القبطى.

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وأوضح «جورج»، لـ«المصرى اليوم»، أن المطران ألقى عظة روحية عقب صلاة القداس تحدث فيها عن الشهادة والاستشهاد وقيمتهما، مؤكدا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي كنيسة الشهداء لأنها تقدم شهداء كل يوم.

وأشار إلى أن المطران أكد في عظته على أن الكنيسة القبطية هي أم الشهداء فعلى مدار عشرين قرنا من الزمان والكنيسة القبطية تقدم شهداء في كل عصر وفِي كل مكان ومن كل الفئات، مضيفا: «فقد روا بدمهم الطاهر كل ربوع أرض مصر».

وأشار إلى أنه عقب الصلاة أتم طقس سيامة عدد كبير من الشمامسة بترقيتهم إلى درجتى ابسالطس واغنوسطوس.