شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: فترة ملء سد النهضة لابد أن نتفق مع إثيوبيا عليها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة تعمل على التغلب على مشكلة ندرة المياه، من خلال معالجة المياه بشكل ثنائي أو ثلاثي.
وأضاف «السيسي»، خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب، أن الدولة المصرية عندما حدثت أزمة سد النهضة كانت مستعدة للتفاوض على فترة ملء السد، معقبًا: «فترة ملء السد لابد أن نتفق مع إثيوبيا عليها، حتى نقلّل أي ضرر قد يحدث».
ويشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، ويشارك في المؤتمر ممثلو كل من شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.
وتبدأ فعاليات اليوم الثاني «الأربعاء» بحفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة «APLP»، بقاعة المسرح في تمام الحادية عشرة صباحا، ثم يعقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» كثاني فعاليات اليوم في تمام الثانية والنصف مساءً.
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