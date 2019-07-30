شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل السيسي على «كوميكس» ساخر عن زيادة سعر الوقود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفاعل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع «كوميكس» ساخر عن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود، جرى عرضه خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وانطلقت الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، المنعقد بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإدارية.

وبعد انطلاق نموذج المحاكاة، عرض الشباب المُشاركون نماذج من «كوميكسات» عن رفع الدعم عن الوقود الذي تم مؤخرًا.

وما إن شاهد السيسي «الكوميكس»، تحدّث ضاحكًا: «أنا بشكركم».

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وأضاف: «حلو إنكم تحطوا (كوميكس)، وإحنا نضحك، لكن الحكومة لما بتتعامل مع قضايا شديدة الأهمية بتضع في الاعتبار رد الفعل».

وتابع: «الحكومة تُقدر رد الفعل، لكن ممكن رد الفعل يخسّرك النتائج اللى أنت عاوز توصل لها».

واختتم كلمته قائلاً: «الدولة بتدرس موضوعات كثيرة، وكل ما كانت قدرة الدولة على التنبؤ بردود الأفعال، هذه الأزمات لن يكون ليها تأثير كبير».

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما يشهد غدا، الأربعاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» ثم جلسة «اسأل الرئيس» التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.