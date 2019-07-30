شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة محاكاة الدولة المصرية بحضور السيسي (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، المنعقد بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإدارية.

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ويشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، ويشارك في المؤتمر ممثلو كل من شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني «الأربعاء» بحفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة «APLP»، بقاعة المسرح في تمام الحادية عشرة صباحا، ثم يعقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» كثاني فعاليات اليوم في تمام الثانية والنصف مساءً.