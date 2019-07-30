«التعليم» تمنح المُعلمين المساعدين غير المعينين فرصة الحصول على دبلوم تربية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الثلاثاء، على منح السادة المُعلمين المساعدين المتعاقدين ولم يتم تثبيتهم حتى الآن، فرصة الحصول على شهادة الدبلوم العام في التربية لمدة عام دراسي كامل بداية من 1/9/2019 حتى 13/8/2020، على أن يتقدموا بملفاتهم للحصول على شهادة الصلاحية فور حصولهم على شهادة الدبلوم التربوي من الجامعة.

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