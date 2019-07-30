شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الوطني السابع للشباب (لحظة بلحظة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ بدأ الافتتاح بعرض تقديمي عن العاصمة الإدارية الجديدة، ثم أعقبه أغنية نورت العاصمة، وعقب ذلك قام المهندس هيثم أحمد عطا، رئيس قسم العقود الهندسية في شركة العاصمة الإدارية الجديدة وخريج البرنامج الرئاسي بتقديم عرض عن الأعمال والمشروعات القومية التي تنفذ في العاصمة الإدارية الجديدة.

قال السيسي إن مؤتمرات الشباب تعطي شحنة ضخمة وكبيرة جدًا من الأمل والإيجابية، موجها كل التحية والتقدير والاعتزاز لكل ما حقق خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفًا: «تكراري لجملة الشكر اعتراف وعرفان لجميل المصريين، فما ينفذه المصريون كي يكون هناك مستقبل كبير لبلدنا، مؤكدا كل الاعتزاز والعرفان والتقدير لشعب مصر».

وشاهد الرئيس فيلمًا تسجيليًا بعنوان «بطل كل يوم»، والذي يرصد قصص وحكايات لشباب تحدوا الظروف الحياتية وحققوا إنجازات وبطولات، وشبابًا مصريين حققوا نجاحات عالمية.

واستعرضت اللاعبة الأولمبية هادية حسني، لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة، قصة تفوقها الرياضي، وكذلك العلمي أيضًا، ودورها في نشر لعبة الكرة الطائرة في مصر.

كما عرض المهندس شريف العبدتجربته وعمله في الخارج وتفوقه العملي، وكذلك قصة تسلقه قمة جبل إيفرست، لكي يكون ثاني مصري يصعد قمة الجبل، مشددا على أن هذا الأمر احتاج منه تدريب شاق، مطالبًا الدولة بتنفيذ مسابقة جرى جبالية والاستفادة من الجبال الموجودة في مصر.

وقدمت هديل ماجد، من ذوى القدرات الخاصة، أمام الرئيس قصتها وتحديها للإعاقة وتفوقها في الغناء، مقدمة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعم الذي يقدمه لذوى القدرات الخاصة، متمنية أن تكون سفيرة لمصر في مجال الغناء، وطالبها الرئيس الرئيس بالغناء: «أنا نفسي اسمعك صوتي».

وعلى الفور قال لها الرئيس: «أنا نفسي اسمع صوتك»، فغنت أغنية «مصر تتحدث عن نفسها» لكوكب الشرق أم كلثوم، وسط تصفيق حاد من الحضور، ثم صعد الرئيس السيسي على المنصة مصطحبا الفتاة لمقعدها في لقطة إنسانية لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور.

وقدم اثنان من الشباب عرضًا تناول ما حققته مؤتمرات الشباب في النسخ السابقة.

بدأت فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووصل الرئيس إلى مقر انعقاد المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين، بجلسة افتتاحية للرئيس السيسي يعقبها استراحة قصيرة يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.المزيد

قدمت المطربة كارمن سليمان أغنية افتتاح المؤتمر الوطني السابع للشباب، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، القاعة الرئيسية، لافتتاح فعاليات المؤتمر الوطني الدوري السابع للشباب، من أجل المشاركة في افتتاح فعاليات المؤتمر.المزيد

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بدأت فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عصر الثلاثاء.

تحت شعار «بطل كل يوم»، عُرضَ فيلم خلال فعاليات المؤتمر عن أبطال تحدّوا ظروفهم مثل المهندسة، زينب رمضان، ومحمد كيلاني، أحد أبطال ذوي الاحتياجات الخاصة، ونماذج أخرى ناجحة.

ويُعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية فيما يشهد غدا، الأربعاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية. المزيد

بدأت فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عصر الثلاثاء.واستضاف المؤتمر نماذج ناجحة، من ضمنهم المطربة الشابة التي تحدّت كونها «كفيفة»، هديل ماجد، 25 سنة.وفي بداية حديثها، قالت «هديل»: «خريجة آداب، قسم فلسفة، من وأنا صغيرة، أمي اكتشفت موهبة الغناء». وفاجأت «هديل» الرئيس السيسي، وطلبت منه الغناء، فرد عليها، إذ قال: «أنا نفسي اسمعك».المزيد

بدأت فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عصر الثلاثاء.

استضاف المؤتمر 3 شباب، رووا للحاضرين قصص نجاحهم، رغم الصعوبات.وقالت هادية حسني، لاعبة كرة ريشة مصرية، مدرس مساعد في الجامعة البريطانية، إنها استطاعت تحقيق النجاحات رغم الصعوبات التي واجهتها، ففي عمر التسع سنوات، في عُمر التسع سنوات، توقّفت «هادية» تمامًا عن ممارسة الرياضة، لكنها عادت مرة أخرى بعد وقت طويل.المزيد

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، الثلاثاء، بحضور كبار قيادات الدولة والوزراء والمحافظين و1500 مدعو من الشباب.وفي بداية كلمته، قال الرئيس السيسي: «عاوز أعترف بجميل المصريين على المصريين»، وأضاف: «كل الاحترام ليكم يا مصريين.. يا شعب بلادي». وتابع: «من أرض عاصمتنا الجديدة، وإيمانًا بالحلم، الحلم الذي سيرشدنا لمستقبل واعد، بيكم يا شباب مصر.. يا شباب بلادي، تحيا مصر».المزيد

انطلقت الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، المنعقد بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإدارية.المزيد