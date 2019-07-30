شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: الإعداد والتخطيط الجيد لحرب أكتوبر سبب النصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على أهمية الإعداد والتخطيط لحرب أكتوبر 1973 في تحقيق النصر.

وأعلن المحافظ خلال لقائه مع شباب المناطق الحدودية ضمن برنامج أهل مصر الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة أن سيناء أرض مقدسة ورد ذكرها في القرآن الكريم في عدة مواضع، كما أن أرض مصر ورد ذكرها في الكتاب والسنة.. مما يستلزم من شعب مصر وخاصة الشباب الحفاظ عليها وحمايتها من المؤامرات.

وأشار المحافظ إلى أهمية الاعداد والتخطيط والادارة لحرب أكتوبر 1973 حتى تحقق النصر، وكذا أهمية توضيحه للشباب خاصة شباب المناطق الحدودية، مؤكدا أن حرب الاستنزاف كانت سببا رئيسيا في التمهيد لحرب أكتوبر وتحقيق النصر.. وكان البطل الرئيسى فيها معظم أسلحة وقوات الجيش وعلى رأسها: الصاعقة والمدفعية والدفاع الجوى وحائط الصواريخ، وذلك إلى جانب الاعداد والتخطيط الجيد وحسن إدارة المعركة وقرارت القيادة السياسية والقوات المسلحة التي عجلت بتحقيق النصر، بفضل تعاون جميع القوات من مختلف الأسلحة التي مهدت للانتصار في حرب أكتوبر المجيدة.

واستعرض المحافظ أمام الشباب مراحل الاعداد والتخطيط في حرب أكتوبر حتى تحقق النصر، وأهمية سيناء بالنسبة لمصر، وأنها ذات موقع جغرافى متميز وبها ثروات عديدة.. إلى جانب مساحتها التي تفوق دولا بأكثر من 3 أضعاف، وكذا مساحة محافظات الدلتا .

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ومن جانبه، أكد إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن برنامج أهل مصر يتم تنفيذه بتوجيهات الرئيس وبالتعاون مع الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ( ادارة البرامج الثقافية والتطوعية وادارة خدمات الشباب ) بهدف صقل مهارات الشباب وتوعيتهم، مواجهة التحديات التي تواجه البلاد عقب أحداث الربيع العربى، والتركيز على تطوير خطط أمن وتنمية وتوعية أمن المنطقة، والتعريف بالمشروعات القومية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض الشباب، وبث روح الانتماء والولاء لدي الشباب من خلال التعريف بالمخاطر التي تواجه الأمن القومى المصرى والعربى.

وأشار إلى استفادة ٣٠٢ شابا وفتاة من البرنامج من إجمالى المستهدف وهو ٥٠٠ شابا وفتاة على مدى عدد ٦ أفواج.. مؤكدا على أن البرنامج يشمل تنفيذ لقاءات وجلسات حول التنمية المستدامة- المشروعات القومية- التنمية البشرية- الجلسات التوعوية ) بالاضافة إلى الأنشطة الرياضية والكشفية والترويحية وبرنامج رحلات لزيارة المعالم والمناطق السياحية والتاريخية.

وقال إن برنامج أهل مصر يقام تحت رعاية ا الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ويتم بالتعاون مع أجهزة المحافظة والمستشار العسكرى ومديريات التربية والتعليم والأوقاف والأزهر.

حضر اللقاء كل من: العقيد الحسن الشاعر المستشار العسكرى للمحافظة، ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة، الشيخ محمد سعد العش مدير عام مديرية الأوقاف، وعدد من قيادات مديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة وباقى المديريات والأجهزة المعنية.

يذكر أن برنامج أهل مصر قد بدأ أمس في محافظة شمال سيناء لأبناء المناطق الحدودية، ويستمر لمدة ٤ أيام متتالية، ويشمل البرنامج تنفيذ لقاءات وجلسات حول التنمية المستدامة، المشروعات القومية، التنمية البشرية، والجلسات التوعوية بالاضافة إلى الأنشطة الرياضية والكشفية والترويحية والرحلات القومية .