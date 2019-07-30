شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تقرير دهب مع "دوت مصر" قبل ظهورها مع الرئيس بمؤتمر الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى دعوة رسمية إلى فتاة عربة الأكل "أم دهب" لحضور المؤتمر الوطنى للشباب، كنموذج من النماذج الناجحة، حيث المؤتمر فيلماً وثائقياً، باسم "بطل كل يوم"، يحكى قصصاً لعدد من النماذج المؤثرة الناجحة.

ومن بين قصص النجاح، منال مصطفى "دهب" حاصلة على بكالوريوس تجارة خارجية وصاحبة مشروع عربية طعام "أم دهب"، والتى كان قد نشر قصتها "دوت مصر" فى تقرير حقق مشاهدات تخطت النصف مليون على اليوتيوب والالاف التعليقات بعد تسليط الضوء على قصة نجاحها وتحملها لمتاعب ومشاق الحياة ومصابرتها.

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الفيديو لاقى تفاعل كبير جدا تحت عنوان " دهب بنت مصر الجدعة.. هتضحكك وتبكيك" ليس فقط من داخل مصر ولكن من معظم دول العالم مشيدين بقدرتها وكفاحها كنموذج مثالى للمرأة المصرية التى تستطيع فعل المستحيل والوقوف.

وهذا جانب من ردود الأفعال، حيث ذكر أحد المتفاعلين على يوتيوب، ويدعى كريم أيمن، قائلا "دهب انتي شكل مصر وطيبة مصر في كل حاجة، من النظرة الاولي ليكي حسيت ان مصر هي اللي بتحكي تعب وشقاء وحنية وحب وستر وألم، عاشت دهب وأم دهب، وذكر آخر ويدعو حليم شلبى، "انا عايز ال زيك يشوفوكي كل الشباب بتوع القهاوي وقاعدين ليل نهار يشتهمو وهلهلو فالبلد.... ربنا يديكي الصحه ويرزقك.. انتي تشرفي اي حد اقسم بالله".