شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تسعى لإصدار عقود الفيديك المصرية وإنشاء عدة مركز تحكيم محلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت نقابة المهندسين المصرية، بالتعاون مع أكاديمية العدالة للدراسات القانونية والاقتصادية، فعاليات الملتقى السنوى للعقود الهندسية، والذي عقد خلال الفترة من 27-29 يوليو 2019، بمشاركة العديد من المهندسين ورجال القانون من العديد من الدول العربية كالسعودية، والأردن وسلطنة عمان وليبيا.

وقالت نقابة المهندسين، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر أصدر العديد من التوصيات منها: تكثيف الجهود لضم نقابة المهندسين المصرية للاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، بالإضافة الى ضرورة التواصل بين الجهات ذات الاختصاص وهي نقابة المهندسين المصرية متمثلة فى اللجنة الاستشارية والاتحاد المصري للتشييد والبناء والشركات المصرية والمصانع العاملة فى ذات المجال لنشر ثقافة وأهمية عقود الفيديك لحماية مصالح الشركات والمصانع العاملة بالخارج.

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وكذلك التوعية بأهمية عقود الفيديك وتوحيد الجهود للوصول لصيغة معينة لضمان حماية حقوق المالك وشركات المقاولات والاستشاريين في إطار هندسي وفني متوازن، والتطلع لإصدار عقود الفيديك المصري وإنشاء أكثر من مركز تحكيمى بمصر، بالإضافة إلى الاهتمام والتركيز على برامج التدريب والتأهيل المستمر ضمن خطة تخصصية للتعريف بأهمية عقود الفيديك واستهداف الشركات والمصانع العاملة بمشروعات بالدول العربية والإفريقية.