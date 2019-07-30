شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بحنوب افريقيا تحتفل بالذكرى 67 لثورة 23 يوليو 1952 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت السفارة المصرية في بريتوريا، بالذكرى (67) لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة، بحضور السفير سيسا نجومباني ممثلاً عن حكومة جنوب أفريقيا، وعدد من مسئولي الحكومة وكبار الشخصيات العامة البارزة، ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية من الدول العربية والأجنبية، وعدد من أبناء الجالية المصرية، ومجموعة من ممثلي وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة الشباب الذين قاموا مؤخراً بالطيران من كيب تاون إلى القاهرة على طائرة Sling-4 قاموا بصنعها بأنفسهم.

وقال السفير شريف عيسى ، سفير جمهورية مصر العربية في جنوب أفريقيا، فى بيان حصل " الخليج 365 " على نسخة منه، أن الاحتفالية ليست فقط بالذكرى (67) لثورة 23 يوليو 1952، بل أيضاً باليوم العالمي لذكرى ميلاد الرئيس الراحل نيلسون مانديلا الأيقونة الأفريقية والعالمية.

وتناول عيسى، العلاقات بين الدولتين من منظوري الماضي والحاضر والمستقبل، كدلالة على الصداقة العميقة بين مصر وجنوب أفريقيا، وتشارك الرؤى والأهداف بين الدولتين وعملهما لتحقيق مصالح دول القارة الأفريقية ورفاهية شعوبها.

وأشار عيسى ،في كلمته إلى استقبال مصر للرئيس الراحل مانديلا ثلاث مرات، الأولى في عام 1962 والتي جاءت كجهد لحشد الدعم وسط القادة الأفارقة للنضال ضد الفصل العنصري، والثانية عام 1990، في ظل حرص الرئيس الراحل مانديلا على أن تكون مصر هي وجهته الأولى بعد خروجه من السجن للتعبير عن تقديره لـ مصر على جهودها في الإفراج عنه، والثالثة عام 1997، حيث تم منحه قلادة النيل، أعلى وسام في مصر.

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كما تناول عيسى، في كلمته حلم طريق القاهرة- كيب تاون مُشيراً إلى قرب الانتهاء من الطريق الذي يربط بين شمال القارة وجنوبها، ويستهدف تحقيق الترابط والتواصل بين الأشقاء الأفارقة، ورحب في ذات الإطار بمجموعة من الشباب الجنوب أفريقي الذي بادروا بصنع طائرة والطيران بها من من كيب تاون إلى القاهرة خلال الشهر الماضي، كما أشار عيسى إلى رئاسة مصر خلال العام الجاري الاتحاد الأفريقي وتسليمها إلى جنوب أفريقيا العام القادم، مؤكداً أن البلدين سيواصلان العمل معاً عن كثب للدفاع عن مصالح القارة وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 ورؤيته لأفريقيا متكاملة وسلمية.

وفي نهاية كلمته، قدّم السفير شريف عيسى الشكر للجالية المصرية في جنوب أفريقيا، مؤكداً على سعي السفارة المصرية الدؤوب لتحقيق تواصل فعّال ودائم معهم والعمل على دعم ترابطهم بوطنهم الأم، والحفاظ على حقوقهم في الخارج، كما تقدم عيسى بالشكر والامتنان لأعضاء السفارة ومكاتبها الفنية على جهودهم المبذولة في توطيد العلاقات الثنائية مع جنوب أفريقيا وكذلك في إقامة الاحتفالية.

على الجانب الآخر؛ تحدث السفير سيسا نجومباني، مُمثل حكومة جنوب أفريقيا، عن عمق الروابط السياسية والاقتصادية والتاريخية بين الدولتين، مُشيراً إلى أن طريق القاهرة- كيب تاون، من شأنها إظهار المكانة العظيمة للقارة.

و أشار إلى أن التعاون بين الدولتين يستهدف تحقيق السلام والتنمية في القارة الأفريقية، منوهاً في ذلك الإطار إلى توقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة الجنوب أفريقي خلال مارس الماضي.

وأشاد بالجهود المصرية خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي والتي تم تتويجها مؤخراً بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح القمة الاستثنائية في نيامي- النيجر، عن بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، والتي تدخل حيز النفاذ العام القادم ، معربا عن تطلعه إلى انعقاد اللجنة العُليا المُشتركة بين الدولتين خلال الفترة القادمة.