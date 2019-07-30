تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين اثنين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد الدولة.

ووجهت النيابة للمتهمين، في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.