"فايق" يطالب بالتعاون الدولي لمكافحة الإتجار بالبشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية التعاون الدولي والعمل المتعدد الأطراف للحد من ظاهرة الإتجار بالبشر.

وأشاد فايق، في بيان، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، بالجهود المصرية الرامية وتجاوبها مع المجتمع الدولي من أجل مواجهة هذه الظاهرة.

وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى المشروعات التنموية التي أقامتها الدولة في محافظة كفر الشيخ كنموذج يحتذى به لمواجهة ومكافحة الإتجار بالبشر.

وشدد فايق، على أن أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة تشمل غايات واضحة لمنع الإستغلال والانتهاك والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والأطفال، والقضاء على السخرة وعمل الأطفال، ووقف استغلال شبكات الإتجار عبر الوطنية.