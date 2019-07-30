البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة الخليج الرابع بوادي النطرون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

افتتح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مؤتمر كهنة الكنائس القبطية الارثوزكسية بمنطقة الخليج العربي.

يشارك في المؤتمر، الذي يقام في مركز لوجوس البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والآباء الكهنة وزوجاتهم.

يذكر أن مؤتمر كهنة الخليج يُعد الرابع على التوالي، حيث يقام في هذا التوقيت من كل عام، على مدار ثلاثة أيام.

وكان البابا تواضروس قد ترأس قداس الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأنبا ابيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون.​