ثاني مصري يتسلق قمة "إيفرست" يحكي تجربة نجاحه بمؤتمر الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استعرض شريف العبد، تجربته في تحدي الصعاب وقصة نجاحه وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشباب، اليوم الثلاثاء.

وشريف العبد، مهندس مدني يعمل بمجال تخصص إدارة المشروعات بدبي كمدير إقليمي واستراتيجي لتطوير أنظمة إدارة المشروعات، ويشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه أحد أهم متسلقي الجبال والمرتفعات العالية، ويعتبر ثاني مصري يتسلق قمة إيفرست.

وقال العبد -في كلمته- إن الرياضة استحوذت على تفكيره في عام 2015، حيث بدأ تسلق الجبال منذ 4 سنوات بالمشي الطويل، وتم تصنيفه شهر مايو الماضي كثاني مصري تسلق قمة جبل إيفرست.

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وأشار إلى أنه يمارس جري المسافات الطويلة، لافتا إلى أن السبب في التوفيق بين العمل وممارسة هواية تسلق الجبال هو الإصرار والتفاني، وأن المجتمع والوطن يجب أن يكون لهما نصيب من هذا النجاح.

واستعرض العبد فكرة تنفيذ أول سباق جري جبلي ذي مسافة طويلة في سيناء لما تتمتع به من موقع متميز وطبيعة خلابة.

واختتم كلمته بتأكيد أنه حقق نجاحا آخر على الصعيد الشخصي عندما فقد 50 كيلوجرام من وزنه منذ حوالي 10 سنوات.