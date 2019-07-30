"نموذج محاكاة الدولة المصرية".. بدء أولى جلسات مؤتمر الشباب السابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت قبل قليل، فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت عنوان "نموذج محاكاة الدولة المصرية 1" وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة تحت شعار (ابدع.. انطلق)، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

بدأ المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، بجلسة افتتاحية للرئيس السيسي أعقبها استراحة قصيرة.