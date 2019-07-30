أخبار مصر | يقيًنا أن الحوار أهم السبل لغد أفضل.. السيسي يعلن بدء فعاليات مؤتمر الشباب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يقيًنا أن الحوار أهم السبل لغد أفضل.. السيسي يعلن بدء فعاليات مؤتمر الشباب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن بدء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، في دورته السابعة، والمُقام يومي 30 و31 يوليو، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك يقيًنا أن الحوار أهم السبل لغد أفضل، وسعيًا نحو حوار بنَّاء وجاد.

وانطلقت اليوم، الثلاثاء، أولى فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين اليوم وغدًا لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.