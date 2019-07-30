أخبار مصر | 42 درجة.. مفاجأة في طقس الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 42 درجة.. مفاجأة في طقس الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد غدًا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

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كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالى: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.