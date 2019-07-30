أخبار مصر | احتفالية لـ"بناة المستقبل" على هامش فعاليات الملتقى الدولي العاشر للتدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفالية لـ"بناة المستقبل" على هامش فعاليات الملتقى الدولي العاشر للتدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت أكاديمية «بناة المستقبل» احتفالية حضرها نخبة من رموز المجتمع المصري والعربي، وذلك في إطار فعاليات الملتقى الدولي العاشر للتدريب والتنمية، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.



واحتفلت الأكاديمية بتخريج باحثي الماجستير والدكتوراه لعام 2019، من أكثر من 20 دولة عربية وعلى رأسهم السعودية والإمارات والمغرب.



شهد الحفل العديد من الفاعليات على رأسها محاضرة بعنوان "إحتراف أسرار الثراء" للمدرب الإماراتي المحترف ورجل الأعمال عمار عمر، والذي شهد حشد كبير من الشباب المصري حرص على حضور المحاضرة والحفل، معربين عن سعادتهم بتواجدهم في مصر وبالأخص في جامعة الأزهر الشريف هذا الصرح العلمي الكبير.



كما شهد الحفل تكريم الباحثين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة، وتكريم الدكتورة مها فؤاد أم المدربين العرب من قبل ممثلين عن الدول العربية.



وقالت الدكتورة مها فؤاد رئيس أكاديمية بناة المستقبل وأم المدربين العرب، إن الحفل هذا العام شهد تخريج دفعة 2019 من أكثر من 20 دولة عربية، مشيرة إلى أنها أصرت على إقامة الملتقى التنموي والتدريبي السادس للأكاديمية بمصر، في إطار مسؤوليتها الوطنية لدعم السياحة والعملية البحثية والتعليمية والتدريبية في مصر.

