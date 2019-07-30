أخبار مصر | فايق يؤكد على أهمية التعاون الدولي للحد من ظاهرة الإتجار بالبشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايق يؤكد على أهمية التعاون الدولي للحد من ظاهرة الإتجار بالبشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أهمية التعاون الدولى والعمل المتعدد الأطراف للحد من ظاهرة الإتجار بالبشر.

ونوه فى تصريح له بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر بالجهود المصرية الرامية وتجاوبها مع المجتمع الدولى من أجل مواجهة هذه الظاهرة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى المشروعات التنموية التى أقامتها الدولة فى محافظة كفر الشيخ كنموذج يحتذى به لمواجهة ومكافحة الإتجار بالبشر.

كما أشار الأستاذ فايق إلى أن أهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة تشمل غايات واضحة لمنع الإستغلال والإنتهاك والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والأطفال، والقضاء على السخرة وعمل الأطفال، ووقف إستغلال شبكات الاتجار عبر المواطنين.