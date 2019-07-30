أخبار مصر | في ختام الملتقي السنوي للعقود الهندسية.. المهندسين: نسعى لإصدار عقود الفيديك المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ختام الملتقي السنوي للعقود الهندسية.. المهندسين: نسعى لإصدار عقود الفيديك المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع أكاديمية العدالة للدراسات القانونية والاقتصادية فعاليات الملتقي السنوي للعقود الهندسي، والذي عقد خلال الفترة من 27-29 يوليو الجاري، والذي شارك في فعالياته العديد من المهندسين ورجال القانون من العديد من الدول العربية كالسعودية والاردن وسلطنه عمان وليبيا.

ولخص الملتقي العديد من التوصيات منها :

تكثيف الجهود لضم نقابة المهندسين المصرية للاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، بالأضافة إلي ضرورة التواصل بين الجهات ذات الاختصاص وهي نقابة المهندسين المصرية متمثلة في اللجنه الاستشارية والاتحاد المصري للتشييد والبناء والشركات المصرية والمصانع العاملة في ذات المجال لنشر ثقافة واهمية عقود الفيديك لحماية مصالح الشركات والمصانع العاملة بالخارج.

وكذلك التوعية بأهمية عقود الفيديك وتوحيد الجهود للوصول لصيغة معينة لضمان حماية حقوق المالك وشركات المقاولات والاستشاريين في إطار هندسي وفني متوازن، والتطلع لإصدار عقود الفيديك المصري وانشاء اكثر من مركز تحكيمي بمصر، هذا بالأضافة إلي الإهتمام والتركيز على برامج التدريب والتأهيل المستمر ضمن خطة تخصصية للتعريف باهمية عقود الفيديك واستهداف الشركات والمصانع العاملة بمشروعات بالدول العربية والافريقية.