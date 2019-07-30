أخبار مصر | نقابة المهندسين تستنكر الهاشتاج المنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعى بشأن المعاهد الهندسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة المهندسين تستنكر الهاشتاج المنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعى بشأن المعاهد الهندسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق نقابة المهندسين، المقرر الإعلامى للنقابة، تدشين هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى، يتم تداول بيانات مغلوطة من خلاله، قائلا: الأمر غريب، ويحمل فى طياته علامات استفهام كثيرة، حيث ذكر فيه أن النقابة أصدرت بيان بشأن شروطها لقبول قيد خريجى الجامعات، والمعاهد التكنولوجية، وأن النقابة لن تقبل عضوية خريج أى معهد أو كلية خاصة ثبت حصوله فى الثانوية العامة عام (2015-2016) على مجموع أقل من 10% من الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة.

وأكد شفيق، أن مجلس النقابة الحالى تسلم مقاليد العمل بالنقابة عام 2018، وبالتالى لا يمكن أن يصدر عن أعضائه بيان خاص بخريجي 2015-2016، مضيفا: أن إنشاء المعاهد الهندسية يرجع إلى عام 1997، ومنذ إنشائها إلى اليوم، لم يحدث مطلقا أن تم إيقاف سيل إصدار تراخيص المعاهد الهندسية الخاصة، إلا بعدما تولى مجلس النقابة الحالى برئاسة المهندس هانى ضاحى، وبمشاركة ودعم وزارة التعليم العالى، تم إصدار قرار من المجلس الأعلى للجامعات بإيقاف تراخيص المعاهد الهندسية لمدة خمسة سنوات، وتقنين الأوضاع في المعاهد الحالية.

وأشار إلى أن التعاون مع وزارة النعليم العالى، أدى أيضا إلى صدور قرار بألا يتم قبول خريجى الثانوية العامة بالمعاهد الخاصة، شرط أن يكونوا حاصلين على أقل من 10% عن القبول بالجامعات الحكومية، لافتا إلى أن هناك من يحاول تشويه الحقائق وقلب الموازين، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون كل المتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعى، بتلك الحملات "مهندسين" فى الأساس.

وأضاف شفيق: مجلس النقابة الحالى، بدأ طريق الإصلاح فى قضية التعليم الهندسى، ولن يتراجع ابدا.