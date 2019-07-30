أخبار مصر | صوت الشعب: اختيار العاصمة الإدارية لمؤتمر الشباب فرصة لتسليط الضوء على إنجازات مصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صوت الشعب: اختيار العاصمة الإدارية لمؤتمر الشباب فرصة لتسليط الضوء على إنجازات مصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب "صوت الشعب" على اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة فعليات مؤتمر الشباب في نسخته السابعة، إذ اعتبرها فرصة حقيقية لتسليط الضوء على انجازات الدولة المصرية والمشروعات الكبرى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإضافة إلى اطلاع الشباب المشاركين في المؤتمر على ما تم من انجازات عقب ثورة 30 يونيه المجيدة.

وقال البراوي في بيانا صحافيا اليوم الثلاثاء، إن إيمان القيادة السياسية بمشاركة الشباب في صنع القرار يأتي في صالح الدولة المصرية الحديثة لإن الشباب هم الحاضر وكل المستقبل، مضيفا أن مثل تلك الفعاليات تعزز من تبني أفكار الشباب لتمكينهم في المستقبل.

وأضاف رئيس حزب صوت الشعب أن تجربة مصر الفريدة في إقامة مؤتمرات للشباب بشكل دوري (سنوي) أصبح حديث شباب العالم، فالتجربة لغة للتواصل الحقيقي بين الشباب والقيادة السياسية بالإضافة إلى أنها أصبحت منبرا حقيقيا للتعبير على أمال وطموحات وتطلعات الشباب مع الدولة بشكل مباشر.

وأوضح البراوي أن المؤتمر السابع للشباب يؤكد على أن الدولة المصرية ماضية في طريق الديمقراطية والمشاركة الحقيقية للشباب في صناعة المستقبل فالشباب بحماسهم وقدراتهم وأفكارهم يمثلون الصيغة الحقيقية لتقدم مصر في كافة المجالات.