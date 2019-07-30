شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: المستقبل واعد بكم يا شباب بلادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، الثلاثاء، بحضور كبار قيادات الدولة والوزراء والمحافظين و1500 مدعو من الشباب.

وفي بداية كلمته، قال الرئيس السيسي: «عاوز أعترف بجميل المصريين على المصريين»، وأضاف: «كل الاحترام ليكم يا مصريين.. يا شعب بلادي».

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وتابع: «من أرض عاصمتنا الجديدة، وإيمانًا بالحلم، الحلم الذي سيرشدنا لمستقبل واعد، بيكم يا شباب مصر.. يا شباب بلادي، تحيا مصر».

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما يشهد غدا، الأربعاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» ثم جلسة «اسأل الرئيس» التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.