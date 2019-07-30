شكرا لقرائتكم خبر عن «دوّر على قمتك».. 3 قصص نجاح لشباب مصريين خلال المؤتمر الوطني السابع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عصر الثلاثاء.

استضاف المؤتمر 3 شباب، رووا للحاضرين قصص نجاحهم، رغم الصعوبات.

وقالت هادية حسني، لاعبة كرة ريشة مصرية، مدرس مساعد في الجامعة البريطانية، إنها استطاعت تحقيق النجاحات رغم الصعوبات التي واجهتها، ففي عمر التسع سنوات، في عُمر التسع سنوات، توقّفت «هادية» تمامًا عن ممارسة الرياضة، لكنها عادت مرة أخرى بعد وقت طويل.

وفيما بعد، التحقت «هادية» بفريق كرة الريشة، وتوالت بطولات الصبية المصرية الناجحة.

«أنا تاني مصري في التاريخ يتسلّق قمة إيفرست»، هكذا تحدّث المهندس المصري، شريف العبد، عن هوايته التي نجح فيها، ولم تمنعه من ممارسة عمله، كمهندس مدني، إذ يعمل «العبد» يوميًا لمدة 12 ساعة يوميًا، ثم يتدّرب على «الجري» و«تسلّق الجبال».

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وفي لفتة إنسانية، تحدّثت المطربة الشابة التي تحدّت كونها «كفيفة»، هديل ماجد، 25 سنة.

وفي بداية حديثها، قالت «هديل»: «أنا خريجة آداب، قسم فلسفة، من وأنا صغيرة، أمي اكتشفت موهبة الغناء».

وفاجأت «هديل» الرئيس السيسي، وطلبت منه الغناء، فرد عليها، إذ قال: «أنا نفسي اسمعك».

وبالفعل، غنّت «هديل» أغنية «وقف الخلق ينظرون جميعًا»، فصعدَ السيسي إلى المنصة، وصافح الفتاة الكفيفة، صاحبة الصوت الجميل.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية فيما يشهد غدا، الأربعاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» ثم جلسة «اسأل الرئيس» التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.

الرئيس السيسي المؤتمر الوطني للشباب بالعاصمة الإدارية

المؤتمر الوطني للشباب بالعاصمة الإدارية

الرئيس السيسي المؤتمر الوطني للشباب بالعاصمة الإدارية

الرئيس السيسي المؤتمر الوطني للشباب بالعاصمة الإدارية

الرئيس السيسي المؤتمر الوطني للشباب بالعاصمة الإدارية

المؤتمر الوطني للشباب بالعاصمة الإدارية