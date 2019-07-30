شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تنظم حملات مكثفة على شوادر وأماكن بيع الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، حملة مكبرة للتفتيش على شوادر بيع الأضاحي للمواطنين.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، إن الحملة ضمت ممثلين من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، لمراقبة ومتابعة شوادر وأماكن بيع الأضاحي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة الحالة الصحية للحيوانات المعروضة والمطروحة للبيع كأضاحى في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة، وكذلك المنافذ الخاصة، للاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات والتأكد من الرعاية البيطرية، وتوافر المياه للقطيع والعلائق المناسبة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال وجود أي حالة مرضية.

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كما أعلن أبوستيت عن أسعار بيع الأضاحى في منافذ الوزارة لهذا العام على أن تكون 52 جنيها للأبقار، 42 جنيها للجاموس، 60 جنيها لكل من الأغنام والماعز، وهذا السعر أقل عن العام الماضى بنسبة 10% تقريباً.

من جانبها، قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن هذه الحملات للمرور ومتابعة الأضاحى مستمرة، حتى نهاية أيام التشريق، وعلى مستوى مراكز ومحافظات الجمهورية.

وناشدت محرز المواطنين بالنحر في المجازر المعتمدة، والتى يتم فيها الكشف البيطرى على الحيوانات قبل الذبح، ويتم الذبح والنحر بالطرق العلمية السليمة، لضمان الحصول على لحوم أفضل، والحد من التلوث البيئى.

وأضافت محرز أنها قد أصدرت تعليماتها بإلغاء الأجازات والراحات لكافة العاملين في المجازر والأطباء البيطرين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطرى، وكذلك قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ومديريات الزراعة، وحتى نهاية أيام التشريق لضمان توافر الأضاحى بالحالات الصحية السليمة، وكذلك اللحوم المعروضة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي من يتلاعب.

وأوضحت أن الغرض الأساسى من تلك الحملات هو توعية المواطنين بكيفية اختيار الأضاحى السليمة الصحيحة الخالية من العيوب والأمراض، والتى تعطى أعلى نسب تصافى وتشافى، وكذلك نصح التجار والمربين بكيفية رعاية وإيواء الأضاحى بالشكل السليم الذي يحافظ على معدلات أدائها في أماكن الإيواء المؤقته (شوادر- أماكن البيع) حتى البيع.