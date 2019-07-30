شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا نفسي اسمع صوتك».. السيسي يطلُب من فتاة كفيفة الغناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عصر الثلاثاء.

واستضاف المؤتمر نماذج ناجحة، من ضمنهم المطربة الشابة التي تحدّت كونها «كفيفة»، هديل ماجد، 25 سنة.

وفي بداية حديثها، قالت «هديل»: «خريجة آداب، قسم فلسفة، من وأنا صغيرة، أمي اكتشفت موهبة الغناء».

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وفاجأت «هديل» الرئيس السيسي، وطلبت منه الغناء، فرد عليها، إذ قال: «أنا نفسي اسمعك».

وبالفعل، غنّت «هديل» أغنية «وقف الخلق ينظرون جميعًا»، فصعدَ السيسي إلى المنصة، وصافح الفتاة الكفيفة، صاحبة الصوت الجميل.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما يشهد غدا، الأربعاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» ثم جلسة «اسأل الرئيس» التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.