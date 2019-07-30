شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الدول»: احتفالية بيوم الطفل العربي 1 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن الأمانة العامة تعتزم تنظيم فعالية في الأول من أكتوبر المقبل، للاحتفال بيوم الطفل العربي تحت عنوان «دعم وحماية أطفال فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح أعمال الدورة 46 للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان.

وهنأت أبوغزالة، أسامة سليمان الذويخ، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، على اعتماد «الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان» على مستوى القمة و«الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية» على المستوى الوزاري، فيما نقلت تمنيات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط لنجاح هذه الدورة.

وأكدت رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أهمية استحضار اختصاصات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، في الدور المنوط بها لإعداد تصور للموقف العربي تجاه قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليمياً ودولياً، مع التأكيد على أن ما تقدمه اللجنة من فكر يسهم في تكريس حقوق الإنسان نصًا وآليات وممارسة.